PSG'den 90 milyon euroluk transfer: Randal Kolo-Muani

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Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Randal Kolo Muani'yi 90 milyon euro karşılığında renklerine bağladı., Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo-Muani'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

75 milyon euro artı 15 milyon euro

Paris Saint-Germain, Randal Kolo-Muani transferi için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon euro bonservis artı 15 milyon euro bonus ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon 46 maçta 23 gol 17 asist kaydeden Randal Kolo Muani, bu sezon için şu ana kadar çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetmişti.

Dünya Kupası finalinde karşı karşıya kaçırmıştı

Öte yandan Fransız futbolcu, kaybedilen Dünya Kupası finalinin son dakikasında kaçırdığı karşı karşıya pozisyonuyla hala hafızalarda.

Muani verdiği röportajda şunları söylemişti:

Pozisyon geliştikten sonra kendi kendime 'İşte Randal, şu anda vurmalısın' dedim ve şutumu çıkardım. Topu yakın direğe nişanlamak istedim ancak Martinez çok iyi bir kurtarış yaptı. Aslında topu Mbappe'ye de gönderebilirdim. Ancak bunu maçın adrenalini ile göremedim. Videoyu izleyerek diğer olasılıkları keşfettim. Ancak artık her şey için çok geç... Yaşadığım olay hala aklımda ve o anı ömrüm boyunca kafamda taşıyacağım.