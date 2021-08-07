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    PSG'den Lionel Messi'ye teklif

    Fransız basını, Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin PSG'ye yakın olduğunu yazdı. Arjantinli, 3 yılda toplam 120 milyon euro garanti para kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 09:11
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    PSG'den Lionel Messi'ye teklif

    Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, adım adım Paris Saint Germain'in yolunu tutuyor.

    3 YILDA 120 MİLYON EURO

    Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'in haberine göre PSG, Arjantinli yıldız futbolcu ile yıllık net 40 milyon euro karşılığında 3 yıllık bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.

    Bir başka Fransız yayın organı RMC ise 34 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon PSG forması giymek istediğini bildirdi.

    Henüz resmi bir anlaşma olmasa da taraflar birbirine çok yakın olduğu belirtildi. Le Parisien ise hem sportif hem de ailevi sebepler nedeniyle Lionel Messi'nin 1 numaralı önceliğinin Fransız devi olduğunu vurguladı.

    PSG den Lionel Messi ye teklif #1

    19 NUMARAYI GİYECEK

    Fransız basınından Telefoot ise Lionel Messi'nin, Paris Saint-Germain'de 19 numaralı formayı giyeceğini okuyucularına duyurdu. Arjantinli yıldız Neymar'ın giydiği 10 numarayı istemiyor. Messi, Barcelona'daki ilk yıllarında bir süre 19 numaralı formayı giymişti.

    PSG den Lionel Messi ye teklif #2

    PSG den Lionel Messi ye teklif #3

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