PSV, Cyle Larin'in peşinde

İyi geçen Zulte Waregem macerasının arından Beşiktaş'ta da gollerine devam eden Cyle Larin'in bu performansı, Hollanda ekibi PSV'nin dikkatini çekti.

Sezon başında kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Cyle Larin, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla takımda kalmayı başarmıştı.

Ligde çıktığı 8 maçta 5 gol atarak kendisine güvenen teknik direktörü Sergen Yalçın'ı mahçup etmeyen Kanadalı golcü, Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Zulte Waregem'deki performansını bu sezon da sürdüren 25 yaşındaki futbolcuya PSV talip oldu.

HOLLANDA BASINI: 8 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Hollanda basını, Larin'i geçtiğimiz sezondan bu yana yakından takip eden PSV'nin, 8 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

Hollandalıların, Larin'i takip etmeye devam edeceği ve bu performansını sürdürmesi halinde devre arası ya da sezon sonu siyah-beyazlıların kapısını çalacağı belirtildi.