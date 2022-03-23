PSV, sezon sonu Cornelius'u istiyor

Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius için Hollanda ekiplerinden PSV talip oldu.

Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken Trabzonspor, şampiyonluğa yürüyor. Şampiyonluk hasretini gidermek için 3 galibiyete ihtiyacı olan bordo-mavililerin, gol yollarındaki en önemli oyuncularından biri Andreas Cornelius...

Ligde rakip fileleri 12 kez havalandıran ve Trabzonspor 'un en golcü ismi konumundaki Cornelius için Avrupa kulüpleri şimdiden devreye girmeye başladı.

PSV İSTİYOR

Hollanda basınına göre PSV, Danimarkalı forvetle yakından ilgileniyor ve sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon euroya renklerine bağladığı Cornelius'un sözleşmesinde, 20 milyon euroya serbest kalır maddesi var.