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    PSV, sezon sonu Cornelius'u istiyor

    PSV, sezon sonu Cornelius'u istiyor

    Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius için Hollanda ekiplerinden PSV talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 15:46
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    Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken Trabzonspor, şampiyonluğa yürüyor. Şampiyonluk hasretini gidermek için 3 galibiyete ihtiyacı olan bordo-mavililerin, gol yollarındaki en önemli oyuncularından biri Andreas Cornelius...

    Ligde rakip fileleri 12 kez havalandıran ve Trabzonspor 'un en golcü ismi konumundaki Cornelius için Avrupa kulüpleri şimdiden devreye girmeye başladı.

    PSV İSTİYOR

    Hollanda basınına göre PSV, Danimarkalı forvetle yakından ilgileniyor ve sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

    PSV, sezon sonu Cornelius u istiyor #1

    SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

    Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon euroya renklerine bağladığı Cornelius'un sözleşmesinde, 20 milyon euroya serbest kalır maddesi var.

    PSV, sezon sonu Cornelius u istiyor #2


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