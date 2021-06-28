Euro
10.4061
-0.58%
Dolar
8.7198
-0.51%
Altın
499.34
-0.54%
Borsa
1.38
-0.82%
Bitcoin
300.233
3.23%
EXEN Coin
30.70
-0.09%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    PSV'de Malen ve Dumfries takımdan ayrılacak

    PSV'de Malen ve Dumfries takımdan ayrılacak

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven'da, iki oyuncu Malen ve Dumfries takımdan ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Hollanda’nın PSV Eindhoven takımıyla karşı karşıya gelecek.

    PSV Eindhoven, çok önemli iki yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    Yeni sezon için hazırlıklarına başlayan PSV'de teknik direktör Roger Schmidt, Malen ve Dumfries'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

    PSV de Malen ve Dumfries takımdan ayrılacak #1

    “BU YAZ AYRILMASINI BEKLİYORUZ”

    Donyell Malen ve Denzel Dumfries'in transfer durumları hakkında gelen soruya Alman teknik adam, "Futbolda ve özellikle PSV'de işler böyle yürüyor. Her yıl en iyi 1-2 oyuncunuzu kaybediyorsunuz. Ben futbolun kuralını biliyorum. Donyell ve Denzel'in bu yaz ayrılmasını bekliyoruz. Aslında geçen yaz ayrılmalarını bekliyorduk ama kaldılar. Bu yıl da kalırlarsa çok mutlu olurum." diyerek sözlerini sürdürdü.

    PSV de Malen ve Dumfries takımdan ayrılacak #2

    “BEN HAZIRLIKLARIMI AYRILACAKLARMIŞ GİBİ YAPIYORUM”

    Schmidt, "Ben hazırlıklarımı ve planlarımı Donyell Malen ve Denzel Dumfries ayrılacakmış gibi yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    PSV de Malen ve Dumfries takımdan ayrılacak #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir