PSV'de Malen ve Dumfries takımdan ayrılacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV Eindhoven'da, iki oyuncu Malen ve Dumfries takımdan ayrılacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Hollanda’nın PSV Eindhoven takımıyla karşı karşıya gelecek.

PSV Eindhoven, çok önemli iki yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için hazırlıklarına başlayan PSV'de teknik direktör Roger Schmidt, Malen ve Dumfries'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

“BU YAZ AYRILMASINI BEKLİYORUZ”

Donyell Malen ve Denzel Dumfries'in transfer durumları hakkında gelen soruya Alman teknik adam, "Futbolda ve özellikle PSV'de işler böyle yürüyor. Her yıl en iyi 1-2 oyuncunuzu kaybediyorsunuz. Ben futbolun kuralını biliyorum. Donyell ve Denzel'in bu yaz ayrılmasını bekliyoruz. Aslında geçen yaz ayrılmalarını bekliyorduk ama kaldılar. Bu yıl da kalırlarsa çok mutlu olurum." diyerek sözlerini sürdürdü.

“BEN HAZIRLIKLARIMI AYRILACAKLARMIŞ GİBİ YAPIYORUM”

Schmidt, "Ben hazırlıklarımı ve planlarımı Donyell Malen ve Denzel Dumfries ayrılacakmış gibi yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.