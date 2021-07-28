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- PSV'nin genç golcüsü Malen Dortmund'a satıldı
PSV'nin genç golcüsü Malen Dortmund'a satıldı
PSV Eindhoven'ın Milli oyuncusu Donyell Malen, Bundesliga devi B. Dortmund'a transfer oldu. 22 yaşındaki golcü oyuncu için ödenecek bonservisin 34 milyon euro olduğu yazıldı.
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 14:20
Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PSV Eindhoven, genç golcüsü Donyell Malen'i 34 milyon euroya Borussia Dortmund'a sattı.
OLDUKÇA VERİMLİYDİ
EURO 2020'de de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 27 gol atmıştı. Malen, PSV Eindhoven forması altında 116 maçta 55 gol atarken 24 asist yapmıştı.