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PSV'nin genç golcüsü Malen Dortmund'a satıldı

PSV'nin genç golcüsü Malen Dortmund'a satıldı

PSV Eindhoven'ın Milli oyuncusu Donyell Malen, Bundesliga devi B. Dortmund'a transfer oldu. 22 yaşındaki golcü oyuncu için ödenecek bonservisin 34 milyon euro olduğu yazıldı.