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    Pter Zulj, Başakşehir'de

    Başakşehir, Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:23
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    Pter Zulj, Başakşehir'de

    Başakşehir, Peter Zulj transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak oynayan oyuncuyu renklerine bağladı.

    Başakşehir açıklamasında, "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

    Pter Zulj, Başakşehir de #1

    "TURUNCU-LACİVERT FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

    Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Zulj, geçtiğimiz sezon Gözpete formasıyla 16 maça çıktı. Oyuncu, forma giydiği karşılaşmalarda 4 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.

    Pter Zulj, Başakşehir de #2

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