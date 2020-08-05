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    Pukki'nin menajerinden Beşiktaş yalanlaması

    Adı Beşiktaş ile anılan Teemu Pukki'nin menajeri Andrew Thompson, kendilerine bir teklif gelmediğini, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 16:29
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    Pukki'nin menajerinden Beşiktaş yalanlaması

    Burak Yılmaz'ın yerine bir golcü arayan Beşiktaş'ın, Norwich City forması giyen Teemu Pukki'yi transfer edeceği söylenmişti.

    Ancak Pukki'nin menajerlik şirketi Boll Brands'ten Andrew Thompson, Milliyet'e yaptığı açıklamada çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

    "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

    Thompson, "Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş'ın Pukki ile ilgilendiği haberleri doğru değil. Başka bir yorum gerek yok." dedi.

    Pukki'nin menajerinden Beşiktaş yalanlaması #1

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