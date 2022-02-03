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Pulgar resmen Galatasaray'da
Ara transfer döneminde Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katan Galatasaray, son olarak Erick Pulgar'ı da kiraladı.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 23:13
- Güncelleme : 03.02.2022 - 23:33
Galatasaray, Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis'in ardından Erick Pulgar transferini de resmiyete kavuşturdu.
TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI
Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan yapılan paylaşımla Pulgar'ın transferini resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Erick Pulgar, İstanbul'a gelmişti.
8 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Şilili orta saha, sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak.
Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar, 1 asiste imza attı.