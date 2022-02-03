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    Pulgar resmen Galatasaray'da

    Pulgar resmen Galatasaray'da

    Ara transfer döneminde Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katan Galatasaray, son olarak Erick Pulgar'ı da kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 23:13
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 23:33
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    Galatasaray, Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis'in ardından Erick Pulgar transferini de resmiyete kavuşturdu.

    TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

    Sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan yapılan paylaşımla Pulgar'ın transferini resmen açıkladı.

    Sarı-kırmızılı takımın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı ön libero oyuncusu Erick Pulgar, İstanbul'a gelmişti.

    8 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

    Şilili orta saha, sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atacak.

    Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar, 1 asiste imza attı.

    Pulgar resmen Galatasaray da #1

    Pulgar resmen Galatasaray da #2

    Pulgar resmen Galatasaray da #3


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