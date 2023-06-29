Rachid Ghezzal, Al Hilal'den gelen teklifi reddetti Beşiktaş'ta geçen sezon yaşadığı sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Rachid Ghezzal'e Al Hilal teklif yaptı. Hücum oyuncusu, Suudi Arabistan ekibinin teklifini kabul etmedi.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve gelecek sezona hazırlanan Beşiktaş'ta takımın yıldız isimlerinden olan Rachid Ghezzal'a sürpriz bir teklif geldi.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla büyük talihsizlik yaşayan Cezayirli futbolcu, son dönemlerde yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri çeken Suudi Arabistan Ligi'nden teklif aldı.

Tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı

Africa Foot United'ın haberine göre; Al-Hilal oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Ghezzal'a da cazip bir teklif yapılırken, oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

Ghezzal, Siyah-Beyazlı ekipte kalmak istediğini belirterek Al-Hilal'in teklifini reddetti.

Geçen sezon 11 maça çıktı

2020-2021 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta top koşturan Rachid Ghezzal, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmaya çıktı.

31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle oynadı.