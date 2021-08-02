Rachid Ghezzal İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta yeniden anlaşmaya varılan Rachid Ghezzal, Çarşamba günü İstanbul'a gelecek.

Valentin Rosier'i renklerine bağladıktan sonra Alex Teixeira ile de her konuda anlaşan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın transferini de bitirmeye hazırlanıyor.

Hafta içinde Leicester City yönetimiyle yeniden temasa geçmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Cezayirli oyuncuyu bir an önce İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

İSTANBUL’A GELİYOR

Gelen haberlere göre 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun en geç çarşamba günü İstanbul'a getirileceği ve sağlık kontrolü sonrası imzaların atılacağı belirtildi.

SÖZLEŞME 3+1 YILLIK

Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal için 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve taraflar el sıkıştı.

Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a 2 milyon 250 bin euro garanti maaş ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Ghezzal'a şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi puan bonusu ve maç başı primleri ödeneceği vurgulandı.

Ghezzal siyah-beyazlı formayla 38 maçın tamamında oynar, Beşiktaş hem ligi hem Türkiye Kupası'nı, kazanır hem de Şampiyonlar Ligine katılır, üstüne üstlük bir de Avrupa'dan bir kupa alınır, Cezayirli oyuncu da gol ve asist sayısında 20'nin üzerine çıkarsa yaklaşık 3.8 milyon euro'luk bir parayı cebine koyacak.

Rachid Ghezzal geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig'de 31 maçta 8 gol 17 asist üreterek unutulmaz bir performansa imza atmıştı.