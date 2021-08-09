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    Rachid Ghezzal yarın İstanbul'a geliyor

    Rachid Ghezzal yarın İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş'ın yeniden anlaşma sağlayarak bonservisini aldığı Rachid Ghezzal'ın, yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 14:16
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    Beşiktaş'ın bonservisi için Leicester City ile anlaşma sağladığı Rachid Ghezzal, yarın İstanbul'a geliyor.

    8 GOL 18 ASİSTLE OYNAMIŞTI

    Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Cezayirli oyuncu, siyah-beyazlılardan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanacak.

    Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.

    Rachid Ghezzal yarın İstanbul a geliyor #1

    GALATASARAY DA İSTEDİ

    Bu transferde Galatasaray ile yarışan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılılarla girdiği transfer yarışından galip ayrılarak geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cezayirli oyuncuyu ikna etmişti.

    NTV Spor'un haberine göre; yarın İstanbul'da olacak olan Ghezzal'ın ligin ilk haftasına yetişmesi bekleniyor.

    Rachid Ghezzal yarın İstanbul a geliyor #2

    Rachid Ghezzal yarın İstanbul a geliyor #3

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