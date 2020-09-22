Dolar
7.6392
0.093%
Euro
8.9756
-0.0445%
Altın
1905.5
-0.3602%
Borsa
1092.43
0.4967%
G. Altın
468.67
-0.1718%
Bitcoin
79992.04
-1.2914%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Radamel Falcao, Inter Miami'yi reddetti

    David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımlarından Inter Miami, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istedi. Tecrübeli golcü, ABD'den gelen bu teklifi reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 11:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Radamel Falcao, Inter Miami'yi reddetti

    Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Radamel Falcao'ya, Inter Miami'den bir teklif daha geldi.

    Juventus'a veda eden Gonzala Higuain'i kadrosuna katan Miami, bir hamle daha yaparak bu kez de Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istiyor.

    Daha önce Galatasaray'a 2 milyon euroluk bir bonservis bedeli sunan ABD temsilcisi Miami, Falcao için yaptığı sunduğu teklifi bir adım daha öteye taşıdı ve bu kez masanın üstüne 3 milyon euro bonservis bedeli koydu.

    Radamel Falcao, Inter Miami yi reddetti #1

    BECKHAM: MAAŞIN TAMAMINI KARŞILAYALIM

    Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes ile bizzat görüşerek Kolombiyalı yıldızın transferini talep eden Inter Miami patronu David Beckham, yıldız oyuncunun maaşının tamamının karşılanacağını iletti.

    FALCAO: GALATASARAY'DA MUTLUYUM

    Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş alan ve kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek isteyen Radamel Falcao ise "Galatasaray'da mutluyum ve kendimi buraya ait hissediyorum. Ailem İstanbul'da mutlu ve Galatasaray taraftarıyla aramda çok özel bir ilişki var." ifadelerini kullandı.

    Radamel Falcao, Inter Miami yi reddetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir