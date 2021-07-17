Radamel Falcao'nun ayrılık şartları

Galatasaray'da gitmesi gereken isimlerden biri olan Radamel Falcao, yönetime gitmek için 2 şartın oluşmasını beklediğini bildirdi.

Galatasaray'da gitmesi istenen futbolcuların başında gelen Radamel Falcao, Fatih Terim'in de gözünden düşmüştü.

2 ŞARTIN OLUŞMASINI BEKLİYOR

Geçtiğimiz günlerde başkan Burak Elmas'la görüşme yapan deneyimli teknik direktör, "Falcao'yu istemiyorum." diyerek Kolombiyalının biletini kesmişti.

1 yıl daha sarı-kırmızılı takımla kontratı bulunan golcü futbolcunun yönetime 2 şart sunduğu öğrenildi.

Yapılan görüşmede Galatasaray'dan kazandığı maaşı alabileceği bir takım bulması gerektiğini söyleyen Kolombiyalı, ayrıca 2 yıllık bir sözleşme beklediğinin de altını çizdi.

2 YILDA SADECE 33 MAÇTA OYNADI

Geldiği günden bu yana oynadığı maçlar, tribünden izlediği maçlardan az olan Falcao'nun bu sezon da takımdan ayrılması zor görünüyor.

Deneyimli isim, sarı-kırmızılı formayla 2 sezonda 33 maçta 19 gol 3 asist yaptı.