Rade Krunic, Fenerbahçe için gemileri yaktı Rade Krunic, sarı lacivertli kulübe gelmek istediğini Milan yönetimine bildirdi. Fransız ekibi Lyon’un da talip olduğu Rade Krunic, Fenerbahçe’den başka bir kulüpte oynamak istemediğini net biçimde dile getirdi.

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Fenerbahçe’de, Rade Krunic transferi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli kulübün her konuda anlaştığı Boşnak orta saha oyuncusu, ayrılık kararını Milan yönetimine iletti.

Tek başına çalışıyor

Fenerbahçe’ye gitmek istediğini bildiren Krunic, takım antrenmanlarına katılmıyor ve tek başına çalışıyor.

Lyon da 30 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdi ancak Krunic Fenerbahçe’den başka bir kulübe gitmek istemediğini net biçimde dile getirdi. Krunic, Milan’ın ligde oynadığı son 5 maçta yedek soyunurken, İtalya Kupası’ndaki Cagliari karşılaşmasında sırtındaki ağrıları gerekçe göstererek kadroda yer almadı.

Diğer taraftan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli oyuncunun bonservisi için Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler 3 milyon Euro önerirken, İtalyan kulübü 5 milyon Euro talep ediyor. Pazarlıkların gelecek hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

"Başka takım arıyor olması bizim için daha iyi"

Bu arada Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Rade Krunic’in artık planlarında yer almadığını belirterek, “Krunic’in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise önceki gün Habertürk canlı yayınında konuyla ilgili soru üzerine, “Kendisi ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur” dedi.