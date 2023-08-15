Rade Krunic, Fenerbahçe için Milan'a rest çekti

Transfer döneminde renklerine bağladığı yıldız futbolcularla birlikte güçlü bir kadro kuran İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe'de orta saha bölgesi için Fred'in ardından bir futbolcuyla daha sözleşme imzalanmak isteniyor.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Rade Krunic transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Milan 12-15 milyon euro talep ediyor
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.
İtalyan devinin bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdiği belirtildi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.
Fenerbahçe, oyuncu ile anlaştı
Habere göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, oyuncu ile 3, 3.5 milyon euro maaş karşılığında el sıkıştı.
5 yıldır Milan formasını giyen 9 milyon euro piyasa değerine sahip olan orta saha oyuncusu, geçen sezon 34 maça çıktı. 29 yaşındaki isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.