Rade Krunic, Kızılyıldız'a gidiyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takımda bir veda gerçekleşmek üzere.
Mourinho'nun takımda düşünmediği ve uzun süredir kadro dışı bıraktığı Rade Krunic, Sırbistan'a gidiyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Sports Digitale'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Bosnalı futbolcu için teklif yapan Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusu, bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a gidecek.
Kızılyıldız, transfer için Krunic'i de ikna etti. 30 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kavuşması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE 22 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan Fenerbahçe'ye katılan Krunic, sarı-lacivertli formayla 22 maça çıktı.
3.5 milyon euro bonservis ödenen Bosna Hersekli orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
30 yaşındaki futbolcunun 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
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