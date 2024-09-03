Rade Krunic, Kızılyıldız'a gidiyor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Rade Krunic, bonservisiyle birlikte Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oluyor.

Haber Merkezi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takımda bir veda gerçekleşmek üzere.

Mourinho'nun takımda düşünmediği ve uzun süredir kadro dışı bıraktığı Rade Krunic, Sırbistan'a gidiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sports Digitale'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Bosnalı futbolcu için teklif yapan Kızılyıldız ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusu, bonservisiyle birlikte Kızılyıldız'a gidecek.

Kızılyıldız, transfer için Krunic'i de ikna etti. 30 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kavuşması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 22 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan Fenerbahçe'ye katılan Krunic, sarı-lacivertli formayla 22 maça çıktı.

3.5 milyon euro bonservis ödenen Bosna Hersekli orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

30 yaşındaki futbolcunun 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.