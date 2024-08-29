Rade Krunic'ten kötü haber: Taliplerini beğenmedi

Haber Merkezi
Fenerbahçe’de zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisi alınan Rade Krunic, beklenen performansı sergileyemedi.
Geçen sezonun devre arasında kiralanan Boşnak orta saha oyuncusu, büyük hayal kırıklığı yaşatmasına rağmen sezon sonunda 3.5 milyon euroya bonservisi alındı.
TORINO VE EMPOLİ İLGİSİ
Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Krunic’e, İtalyan ekipleri Torino ve Empoli talip oldu. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, daha iddialı bir takımda oynamak istediği için bu tekliflere sıcak bakmadı.
BU SEZON PERFORMANSI
Krunic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı ve 223 dakika süre aldı. Ancak bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.
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