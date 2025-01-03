Rafa Silva'ya Suudi Arabistan'dan talip

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Beşiktaş'ta takımdan ayrılacaklar yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Buna göre takımın Portekizli oyuncusu Rafa Silva da transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulübe veda edebilir.

Akşam'ın haberine göre; Rafa Silva'ya Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Her ne kadar Rafa Silva'nın, Beşiktaş'ta kalmak istediği belirtilse de gelen tekliflere sıcak baktığı öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN DETAYI

Öte yandan takımın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın'ın takımın saha içi lideri olarak Rafa Silva'yı belirlemek istemesi sebebiyle bu transfere yönetimin soğuk baktığı ve Rafa'yı takımda tutmak istediği yazıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş'ta sezona flaş bir başlangıç yaparken, son haftalarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Siyah-beyazlı formayla 25 resmi müsabakada boy gösteren Rafa Silva, takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.