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    Rakitic resmen Sevilla'da

    Sevilla, Barcelona forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'le 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 15:44
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 15:44
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    Rakitic resmen Sevilla'da

    Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik tarihi hezimetin ardından kadroda değişime gitme kararı alan Barcelona'da, Hırvat futbolcu Rakitic takımdan ayrıldı.

    6 YIL SONRA DÖNDÜ

    32 yaşındaki futbolcu, Sevilla ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transfer, İspanyol ekibinin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

    Tecrübeli oyuncu, böylece 6 yıl sonra eski takımına dönmüş oldu.

    Barcelona ile 310 resmi maça çıkan ve 36 gol kaydeden Rakitic, Katalan ekibiyle 4 lig, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

    Rakitic resmen Sevilla da #1

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