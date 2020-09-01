Rakitic resmen Sevilla'da

Sevilla, Barcelona forması giyen Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'le 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik tarihi hezimetin ardından kadroda değişime gitme kararı alan Barcelona'da, Hırvat futbolcu Rakitic takımdan ayrıldı.

6 YIL SONRA DÖNDÜ

32 yaşındaki futbolcu, Sevilla ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transfer, İspanyol ekibinin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Tecrübeli oyuncu, böylece 6 yıl sonra eski takımına dönmüş oldu.

Barcelona ile 310 resmi maça çıkan ve 36 gol kaydeden Rakitic, Katalan ekibiyle 4 lig, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.