Ralf Rangnick'in yeni adresi Avusturya Milli Takımı

Bu sezon Manchester United'da teknik direktörülük görevini üstlenen ve yerini Erik ten Hag'a bırakacak olan Ralf Rangnick, Avusturya milli takımının yeni çalıştırıcılığı görevine getirildi.

Manchester United, Premiere Lig'de mücadelelerine devam ediyor. Son haftalara doğru yaklaşılan ligde Ralf Rangnick'in öğrencileri, 55 puanla 6.sırada yer alıyor.

Diğer yandan teknik direktörlük konusunda bu sezon sıkıntılar yaşayan Manchester United, Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından hem danışman hem de geçici teknik direktöre olarak göreve başlayan Ralf Rangnick'i getirmişti. Kırmızı Şeytanlar, önümüzdeki sezon için de Ajax'ın başarılı teknik direktörü Erik ten Hag ile 2025 sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.





Avusturya Milli Takımı'nın başına geçecek



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Rangnick'in Avusturya Milli Takımı'nın başına geçeceği belirtildi.

Rangnick'in Avusturya'nın başına geçtiği ve Mayıs ayı sonunda UEFA Uluslar Ligi maçlarında millî takımda görev alacağı belirtildi. Rangnick, United'daki danışmanlık görevi ise devam edecek. 63 yaşındaki teknik adamın Avusturya ile 2 yıllık anlaşma imzalarken Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde ederse sözleşmesinin 2 yıl daha otomatik olarak uzayacağı ifade edildi.





" Büyük bir beklentiye sürüklüyor"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rangnick, "Sezon sonunda Avusturya Millî Takımı Teknik Direktörü olarak görevi devralacağım ancak Manchester United'daki görevim sürecek. United'ın yeniden gerçek bir güç haline gelmesine yardım etmede üzerime düşeni yapmak adına gerçekten sabırsızlanıyorum. Avusturya'nın teknik direktörü olmak benim için bir onur. Başarıya aç genç bir takımla Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma fikri beni büyük bir beklentiye sürüklüyor" ifadelerini kullandı.