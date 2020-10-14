Ramazan Civelek: Fenerbahçe'den teklif aldım

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ramazan Civelek, transfer döneminde sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu, "Ayrılırken kulübüne para kazandırmak istiyorum" dedi.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'e iyi başlangıç yapan Fatih Karagümrük'te sağ kanat oyuncusu Ramazan Civelek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligde büyük takımlarla yarıştıklarını hatırlatan Civelek, "Şu an Süper Lig'de büyük takımlarla oynuyoruz. Benim burada Karagümrük'ten sonraki hedefim büyük takımlar değil, daha çok Avrupa olacak diye düşünüyorum. Bunu da kulübüme para kazandırarak yaparsam ne mutlu bana." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM"

Yaz transfer döneminde, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı sorusunu yanıtlayan 24 yaşındaki oyuncu, "Teklif aldım diyebilirim. Ama bu benim kulübümle alakalı. Başkanımız karar verecek buna. Ben Karagümrük'ün oyuncusuyum. Buranın lisanslı futbolcusuyum. Buradan ayrılırken de para kazandırıp ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.