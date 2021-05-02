Ramos 2 yıllık sözleşme istiyor

Sergio Ramos, Real Madrid'de kalmak istiyor. Ancak 35 yaşındaki yıldızın kriteri belli.

Real Madrid'de son aylarına giren Sergio Ramos yeni sözleşme konusunda umudunu yitirmiş değil.

İspanyol devinde kariyerini sürdürmek isteyen Ramos, Real Madrid ile bir süredir görüşme halinde. Real Madrid, Ramos'un sözleşmesinde indirime gitmesini istiyor. Ancak İspanyol savunmacının da kriterleri var.

“2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR”

Marca'nın haberine göre Sergio Ramos, yeni sözleşme konusunda umudunu yitirmiş değil. Ancak deneyimli savunmacı kendisine yapılan 12 aylık teklife sıcak bakmıyor. Ramos en az 2 yıllık bir sözleşme istiyor.

Ramos'un kontratının bitimine yalnızca 2 ay kaldı. Florentino Perez daha önce verdiği demeçte kapıları yıldız futbolcuya kapatmamış ancak maliyetin yüksek olduğunu da gizlememişti.

Sergio Ramos'un Real Madrid'deki geleceği kısa süre içinde netlik kazanabilir.