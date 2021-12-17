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    Rangers, Olimpiu Morutan'ı istiyor

    Rangers, Olimpiu Morutan'ı istiyor

    Olimpiu Morutan'a ciddi bir talip çıktı. Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 11:11
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    Galatasaray'da son zamanlarda şans bulamayan Olimpiu Morutan'a ciddi bir talip çıktı.

    Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Ianis Hagi'yi ciddi bir rakama satmaya hazırlanan İskoç ekibinin, Morutan için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

    Rangers, Olimpiu Morutan ı istiyor #1

    HEDEF SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

    Rangers'ın fiyat araştırması yaptığı ve genç yıldızı devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği kaydedildi.

    Öte yandan son dönemde yedek bıraksa da Fatih Terim'in Morutan'ın potansiyeline güvendiği ve gelecek tekliflerin reddedilmesini isteyeceği de gelen haberler arasında.

    Olimpiu Morutan bu sezon 18 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.

    Rangers, Olimpiu Morutan ı istiyor #2

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