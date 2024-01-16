Rangers'tan Galatasaray'a kötü haber! Rıdvan Yılmaz'a izin çıkmadı

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Berkan Kutlu'nun ardından Galatasaray, ilk takviyesini sol bek bölgesine yapmakta kararlı.
Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'dı. İskoçya kulüplerinden Rangers'ta ter döken 22 yaşındaki futbolcu, için sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi.
Teklife ret geldi
Sports Digitale'nin haberine göre; Rangers, Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı teklifi reddetti.
Milli oyuncu, bugün oynanacak Rangers-Kopenhag hazırlık maçının kadrosuna alındı ve son taktik idmanda ilk 11'de denendi.
Rıdvan gelmek istiyordu
Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyordu.
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