Raphael Varane, Manchester United yolunda

Real Madrid, Sergio Ramos'tan sonra önemli bir ayrılığa daha hazırlanıyor. İspanyol devi, Raphael Varane'ın satışı için Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Real Madrid'in, Fransız stoperi Rafael Varane'ın Premier Lig'e transfer olma arzusu gerçek oluoyor.

34 MİLYON STERLİN

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; iki kulüp, bonservisi bedeli için 34 milyon sterlinde anlaşmaya vardı.



Gelecek sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitecek Varane, kariyerine yeni bir ülkede devam etmek istediğini açıklamıştı.





RAMOS'LA İYİ İKİLİ OLDULAR

2011'de transfer olduğu Real Madrid'de 3 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Fransız futbolcu, savunmada Sergio Ramos ile birlikte önemli rol oynadı.

Varane'ı kadrosuna katmaya hazırlanan Manchester United ise 2021 yazındaki ikinci büyük hamlesini yapacak.

Kırmızı Şeytanlar, İngiliz futbolunun genç yıldızı Jadon Sancho'yu 73 milyon sterline transfer etmişti.



