Rashica olmazsa Ramazani! Galatasaray büyük oynuyor Galatasaray, Almeira forması giyen 22 yaşındaki oyuncu Largie Ramazani için temaslara başladı.

Ercan Ertan - Ensonhaber.com Spor Servisi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Erden Timur ve transfer komitesi Milot Rashica'nın bonservisini almak istese de oyuncunun kulübü bu konuda sarı-kırmızıların teklifine sıcak bakmıyor.

Transferde hata yapmak istemeyen Galatasaray cephesi ise Almeira'nın 22 yaşındaki kanat oyuncusu Largie Ramazani'yi gündemine aldı.

Okan Hoca beğendi

La Liga'da forma süresi bakımından sorun yaşamayan ancak tecrübesiz olduğu için zaman zaman eleştiriler alan Burundi asıllı Belçikalı oyuncuyu uzun süre analiz ettiren Okan Buruk'un "Galatasaray'da ve Süper Lig'de çok iş yapar." dediği öğrenildi.

Oynatma garantili şekilde oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakan İspanyol kulübünün Ramazani'yi opsiyonsuz olarak sarı-kırmızılılara gönderebileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın genç oyuncu için girişimlere yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

22 maçta 3 gol katkısı

Piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Ramazani bu sezon Almeira formasıyla 22 maça çıkarken rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

22 yaşındaki yıldız adayı Anderlecht ve Manchester United altyapılarında da oynamıştı.