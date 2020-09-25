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    Ravil Tagir, Başakşehir'le anlaştı

    Başakşehir, üç büyüklerin de transfer gündeminde olan Altınordulu Ravil Tagir'in transferi için anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 17:25
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    Ravil Tagir, Başakşehir'le anlaştı

    Süper Lig'de son şampiyon Başakşehir, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

    RAVİL TAGİR BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTI

    beIN Sport, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen 17 yaşındaki Ravil Tagir'in transferi için Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

    Turuncu-lacivertliler, Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.

    Genç futbolcunun, gelecek hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Ravil Tagir, Başakşehir le anlaştı #1

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