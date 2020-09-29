Ravil Tagir resmen Başakşehir'de

Geleceğe yatırım yapmaya devam eden Başakşehir, Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yetiştirdiği futbolcularla adından söz ettiren Altınordu, bir futbolcusunu daha Başakşehir'e sattı.

İMZA 3 YILLIK

17 yaşındaki genç stoper Ravil Tagir, Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tagir, turuncu-lacivertli ekipte 35 numaralı formayı giyecek.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımında da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu Futbol Kulübünde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek. Ravil Tagire ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."