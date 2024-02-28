Rayo Vallecano, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonunu kullanıyor İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Fenerbahçe'den kiraladığı Miguel Crespo'nun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanmayı düşünüyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 70 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol ekibi, kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak için çalışmalara başladı.

4 milyon euro'luk opsiyon kullanılacak

Sports Digitale'nin haberine göre; 27 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan İspanyol kulübü, Crespo'nun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Vallecano ile 4 maça çıktı

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli formayı 18 kez giydi. Crespo, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Orta saha oyuncusu, Rayo Vallecano formasını ise 4 kez giyerken bu maçların sadece birinde ilk 11 başladı.