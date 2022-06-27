Petrol
109.39
0.27%
Euro
17.6949
-0.74%
Dolar
16.7147
-1.01%
Altın
986.55
-0.56%
Borsa
2533
-0.82%
Bitcoin
359.075
-1.00%
BTXN Coin
7.01
-5.77%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Rayo Vallecano'dan Falcao kararı

    Rayo Vallecano yönetimi, Radamel Falcao'nun takımda kalmasına karar verdi.
    • 27.06.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rayo Vallecano'dan Falcao kararı

    La Liga ekibi Rayo Vallecano'da yönetim, Radamel Falcao'nun takımda kalacağını açıkladı.

    İspanyol basınına konuşan Rayo Vallecano Sportif Direktörü David Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

    28 maçta 6 gol

    Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Radamel Falcao 6 gol attı.
    36 yaşındaki futbolcu 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

    Rayo Vallecano dan Falcao kararı #1


    İlginizi Çekebilir

    David Beckham'ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı!
    Medya

    David Beckham'ın miras şartını duyanlar kulaklarına inanamadı!

    Jorge Jesus, oyun sistemini hazırladı
    Futbol

    Jorge Jesus, oyun sistemini hazırladı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir