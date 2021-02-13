Real Betis, Dorukhan Toköz'ün peşinde

'Avrupa'dan teklif gelebilir' diyerek uzun süredir Beşiktaş'ı bekleten Dorukhan Toköz'e La Liga'dan talip çıktı.

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz'ün, kariyerini İspanya'da sürdürebileceği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların yaptığı son teklife, 'Avrupa'dan isteyen olabilir' diyerek cevap vermeyen 24 yaşındaki oyuncuya Real Betis talip oldu.

Fichajes.net'in, AS gazetesini kaynak gösterdiği haberde, Dorukhan'ın Real Betis'e transfer olabileceği okuyuculara aktarılırken, sebepleri de yazdı.

Buna göre 1 Temmuz itibarıyla yeni tranferlerine imza attırmak isteyen İspanyol ekibinde, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sezonu ilk 6'da bitirmek istediği ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayı hedeflediği aktarıldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE BONSERVİSSİZ İSİMLERE YÖNELDİLER

Avrupa'ya göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Real Betis'in, koronavirüs nedeniyle yaşanan mali sorunları göz önüne aldığı ve bu sebeple transferde rotasını 'bonservissiz' isimlere çevirdiği kaydedildi.

Betis yönetiminin, 30 Haziran'da Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.