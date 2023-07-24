Real Betis, Marc Bartra transferini Türk dizisiyle duyurdu Real Betis, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Marc Bartra'ya imza attırdı. İspanyol ekibi transferi açıkladığı videoda Türk dizisinden bir sahne kullandı.

AA & Ensonhaber

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis'ten yapılan açıklamada daha önce de kulüpte forma giyen Marc Bartra ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Betis, tecrübeli futbolcunun transferini Türk dizisiyle duyurdu.

Trabzonspor formasıyla 40 maça çıktı

Kariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen İspanyol savunmacı 2022'de ise 1,25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan 32 yaşındaki futbolcu karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.