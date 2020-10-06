Real Madrid 40 yıl sonra ilk defa transfer yapmadı

İspanya'da transfer dönemi sona ererken, Real Madrid'in hiç takviye yapmaması dikkat çekti.

Yıllardır her sezon yaptığı yüksek maliyetli transferlerle ün yapan Real Madrid, bu kez farklı bir yol izledi.

Madrid ekibi, tam 40 yıl sonra kadrosuna takviye yapmadan yeni sezona girdi. İspanyol devi, en son 1980-81 sezonunu transfersiz geçirmişti.

KİRALIKTAN DÖNENLER ŞANS BULACAK

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın altyapıdan ve kiralıktan dönen oyunculara şans vereceği öğrenilirken, Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin'in A takım kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

Achraf Hakimi, Sergio Reguilon, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez, Alberto Soro ve Jorge Frutos gibi oyuncularla yollarını ayıran Real Madrid, bu oyuncuların satışından yaklaşık 100 milyon euroluk gelir elde etti.

Mor Menekşeler, James Rodriguez'i Everton'a bedelsiz gönderirken, Gareth Bale'ı ise Tottenham'a kiralamıştı.