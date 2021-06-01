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    Real Madrid, Ancelotti ile anlaştı

    Real Madrid, Ancelotti ile anlaştı

    İspanyol devi Real Madrid, deneyimli hoca Carlo Ancelotti ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:52
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    Teknik direktör Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, Carlo Ancelotti'yi takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

    Marca'nın haberine göre, Everton'da görev yapan tecrübeli teknik adam, daha önce birçok başarı yaşadığı Real Madrid ile yeniden anlaşma sağladı.

    Real Madrid, Ancelotti ile anlaştı #1

    MADRID’LE KUPALARI DOMİNE ETMİŞTİ

    Real Madrid'de görev aldığı iki senede UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ancelotti, bu sezon ile Everton ile Premier Lig'i 10. sırada tamamladı.

    Öte yandan, Madrid devinin teknik direktör adayları arasında Mauricio Pochettino, Antonio Conte ve Raul'un da olduğu biliniyordu.

    Real Madrid, Ancelotti ile anlaştı #2

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