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    Real Madrid, Antonio Rüdiger transferini açıkladı

    İspanyol devi Real Madrid, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger ile 4 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı.
    • 02.06.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 16:35
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    Real Madrid, Antonio Rüdiger transferini açıkladı

    Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi şampiyonu hem de İspanya La Liga'yı şampiyonlukla tamamlayan Real Madrid, transfer çalışmalarına hızlı başladı.

    Eflatun-beyazlılar, Chelsea ile sözleşmesi sona eren yıldız savunmacı Antonio Rüdiger'i kadrosuna kattıklarını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık anlaşma yaptıklarını açıklayan İspanyol ekibi, 20 Haziran'da Alman futbolcuya bir imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

    Real Madrid'in açıklaması

    Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 4 sezon boyunca kulübümüzde olacak olan Antonio Rüdiger ile anlaşmaya varıldı. 20 Haziran Pazartesi saat 14.00'te Real Madrid City'de Antonio Rüdiger için bir imza töreni düzenlenecek. Ardından, Rüdiger basın mensuplarının karşısına çıkacak. " ifadelerini kullandı.

    Real Madrid, Antonio Rüdiger transferini açıkladı #1

    Chelsea teşekkür etti

    İngiliz ekibi, 5 yıldır takımda olan 29 yaşındaki futbolcuya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi. Rudiger, Chelsea ile 204 resmi maçta görev aldı ve 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu, kariyerinde Stuttgart ve Roma'da forma giydi.

    Real Madrid, Antonio Rüdiger transferini açıkladı #2


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