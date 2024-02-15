Real Madrid, Bayern Münih'ten transfer yapıyor! Anlaşma sağlandı Real Madrid, Bayern Münih'in yıldız ismi Alphonso Davies ile sözlü ön anlaşmaya vardı. Real Madrid, Bayern Münih ile anlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek.

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İsmi Real Madrid olmak üzere birçok takımla anılan Alphonso Davies için sıcak bir gelişme yaşandı.

Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Alphonso Davies ile sözlü ön anlaşmaya vardı.

İspanyol devinin, Bayern Münih ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Alman ekibinin Davies için istediği bonservis miktarını getirmesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Sezon performansı

Bayern Münih ile bu sezon 27 maça çıkan Kanadalı sol bek, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.