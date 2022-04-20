Real Madrid, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

İspanyol devi Real Madrid, Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için teklif yaptı. Eflatun-beyazlılar, Çağlar için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de gösterdiği performansla alkış almaya devam ediyor.

Avrupa'dan birçok kulübün radarında olan yıldız oyuncuya, bu kez de İspanyol devi Real Madrid talip oldu.

Real Madrid 45 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiliz basınındaki haberlere göre; Premier Lig'de Leicester City forma giyen Çağlar Söyüncü için Real Madrid devreye girdi. İspanyol ekibi, milli savunmacıyı ısrarla kadrosuna katmak istemekle beraber Leicester City'nin oyuncu için istediği 45 milyon euroyu da gözden çıkardı.

En fazla bonservis ödenen Türk olacak

Çağlar Söyüncü, Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesi durumda 25 yaşındaki oyuncu tarihe geçecek. Milli savunmacı, 39 milyon euro bonservis bedeli ile ilk sırada yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu sollayarak en pahalı Türk oyuncusu olacak.

Milli yıldız Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla bu sezon 39 resmî maçın 38'inde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.