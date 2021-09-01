Real Madrid Camavinga'yı resmen transfer etti

Real Madrid, Rennes'den Eduardo Camavinga'yı kadrosuna kattı ve 18 yaşındaki Fransız oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid, Rennes takımının genç yıldızı Eduardo Camavinga'yı resmen kadrosuna kattı.

Fransa A Milli Takım kadrosuna da dahil edilen 18 yaşındaki Fransız oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Camavinga için Real Madrid'in 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Eduardo Camavinga, 17 yaşındaki iken Fransa Milli Takımı adına gol attı ve 1914’ten bu yana milli forma altında gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçmişti.