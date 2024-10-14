Real Madrid, Davinson Sanchez için devreye giriyor

Haber Merkezi

Avrupa'nın önemli ekiplerinin Süper Lig'in devlerine yönelik ilgisi sürüyor.

Yaz transfer döneminde birçok yıldızına duyulan ilgi gündem olan Galatasaray'ı ara transferde de zorlu bir mücadele bekliyor.

Galatasaray'ın kapısı, ara transfer döneminde reddedilmesi zor bir teklif ile çalınabilir.

REDDEDİLMESİ ZOR BİR TEKLİF GELEBİLİR

Süper Lig'den son olarak Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in, ara transferde Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçeceği belirtiliyor. Hem kulüp hem de oyuncu cephesine reddedilmesi zor bir teklif gelebilir.

2023 sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’dan 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez, geldiği günden bu yana fark yarattı.

REAL MADRID İSTİYOR

Sarı-kırmızılı formayı giydiği günden bu yana Okan Buruk’un en güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı futbolcu ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arjantin basınından Ole’nin haberine göre İspanya La Liga devi Real Madrid, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

Bu doğrultuda devre arası transfer döneminde Galatsaray'ın kapısının çalınabileceği öne sürüldü.

TEKLİF GELİRSE GİDER

Gelen haberlere göre eflatun-beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Davinson Sanchez’in de böyle bir teklif gelmesi durumunda Başkent ekibine gitmeyi istediği bildirildi.

Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan Sanchez, 1 gol ve 1 asist yaparak katkı sağlamış durumda.