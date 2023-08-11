Real Madrid, Fenerbahçe'nin istediği Dominik Livakovic'i gündemine aldı Yıldız kalecisi Thibaut Courtois'yı uzun süreli bir sakatlığa kurban veren Real Madrid'in Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Transfer dönemi boyunca kadrosunu yabancı bir kaleci ile güçlendirmek isteyen ve uzun süredir Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile görüşmeler yapan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

İspanyol devi Real Madrid'de geçtiğimiz gün yapılan idmanda Thibaut Courtois sakatlık geçirmişti. Çapraz bağları kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen başarılı kalecinin yerine eflatun-beyazlı ekibin yeni bir transfer yapmak istediği belirtildi.

Bu doğrultuda arayışlarına hız veren Madrid ekibinin Dinamo Zagreb kalesini koruyan Dominik Livakovic'i renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

Listede yer alıyor

Marca'da yer alan habere göre; hızlı bir şekilde ilk 11'de oynayabilecek file bekçisi arayışında olan Real Madrid'in transfer listesinde Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Dominik Livakovic de yer alıyor.

Manchester United'dan ayrılan David De Gea, Sevilla'nın kalesini koruyan Bono ile Valencia kalesisi Mamardashvili ile birlikte Dominik Livakovic'in piyasadaki ideal kaleciler olduğu ifade edilen haberde, İspanyol devinin odağındaki ilk isimlerin Bono veya De Gea olduğu ve bu isimlerden sonuç alınamaması halinde diğer isimler ile görüşmeler yapılacağının altı çizildi.

392 maçta 390 gol yedi

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan 28 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.