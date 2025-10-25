Real Madrid, Kenan Yıldız'ı gündemine aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanyol devi Real Madrid, İtalyan ekibi Juventus'un Türk yıldızı Kenan Yıldız için gemileri yakmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında İtalyan menajer Giovanni Branchini, önemli iddialarda bulundu.

ALONSO, KENAN'I İSTİYOR

Giovanni Branchini, Tuttomercatoweb'e verdiği röportajda Xabi Alonso'nun Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirtti.

Bu doğrultuda Real Madrid'in Kenan Yıldız'ı transfer etmek için harekete geçeceği, Alonso'nun da bu transfer için Mbappe hariç herhangi bir futbolcusunu göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

BEKLENTİ 100 MİLYON EURO

Futbol dünyasında büyük ses getiren iddia sonrası gözler, Real Madrid'in Kenan Yıldız için bir adım atıp atmayacağına çevrildi.

Haberde; Juventus'un, milli futbolcu için 100 milyon euroluk bonservis bedeli istediği belirtildi.

İKİNCİ TÜRK OLABİLİR

Arda Güler'in ardından bir başka Türk futbolcunun Real Madrid forması giyip giymeyeceği merak konusu.

KENAN'I ÖVMÜŞTÜ

Xabi Alonso, Real Madrid-Juventus maçı öncesinde Kenan Yıldız'a övgüler yağdırmıştı.

İspanyol teknik adam, "Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum." demişti.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

75 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon kaptanlığını yaptığı Juventus'ta 14 resmi maça çıktı.

Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asistle mücadele etti.