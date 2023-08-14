Real Madrid, Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı Thibaut Courtois'nın uzun süreli sakatlanmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Real Madrid, Kepa Arrizabalaga'yı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Real Madrid, Chelsea'den kaleci Kepa Arrizabalaga'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Chelsea, Kepa Arrizabalaga'nın 30 Haziran 2024'e kadar kiralanması konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Yarın basına tanıtılacak

İspanyol kalecinin, yarın öğlen saatlerinde geleceği ve tanıtım töreni için medyanın karşısına çıkacağı duyuruldu.

Real Madrid, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın çapraz bağlarının yırtılması ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kaleci arayışlarına başlamıştı.