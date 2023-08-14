Real Madrid, Kepa Arrizabalaga'yı kiraladı

Real Madrid, Chelsea'den kaleci Kepa Arrizabalaga'yı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Chelsea, Kepa Arrizabalaga'nın 30 Haziran 2024'e kadar kiralanması konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.
Yarın basına tanıtılacak
İspanyol kalecinin, yarın öğlen saatlerinde geleceği ve tanıtım töreni için medyanın karşısına çıkacağı duyuruldu.
Real Madrid, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın çapraz bağlarının yırtılması ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kaleci arayışlarına başlamıştı.