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    Real Madrid, Kieran Tierney'i istiyor

    Yaz döneminde kadrosunu genç ve yetenekli oyuncularla güçlendirmek isteyen Real Madrid, Arsenal’li Kieran Tierney’ye kancayı taktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 16:43
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    Real Madrid, Kieran Tierney'i istiyor

    Önümüzdeki yaz Kylian Mbappe başta olmak üzere kadrosuna genç ve yetenekli oyuncular transfer etmek isteyen Real Madrid, Arsenal’in 24 yaşındaki sol beki Kieran Tierney’i kadrosuna katmak istiyor.

    Yaklaşık bir aydır oyuncuyu yakından takip eden Real Madrid gözlemcileri oyuncuya tam not verdiler.

    Real Madrid, Kieran Tierney i istiyor #1

    HEM SOL BEK HEM DE STOPER OYNUYOR

    İskoç oyuncunun hem sol bekte hem de stoper mevkiinde oynayabilmesi hem de savunmacılığının yanında hücuma dönük katkı da verebilmesi Real Madrid’in gelecek planlamasında ihtiyaç duydukları türden bir oyuncu olmasını sağladı.

    Arsenal’in yeniden yapılanma döneminde oluşturduğu kadronun ana parçalarından olan ve oldukça da iyi performans veren oyuncuyu satmayı düşünmediği ve bu sebeple bir bonservis düşünmediği biliniyor.

    Bu durum Real Madrid’in oyuncuyu kadroya katmak için oldukça büyük bir meblağ ödemesini gerektiriyor.

    Real Madrid, Kieran Tierney i istiyor #2


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