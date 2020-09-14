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    Real Madrid, Kylian Mbappe için 2021'i bekliyor

    Real Madrid, PSG ile 2022 yılında kontratı bulunan Kylian Mbappe'yi, daha az bonservis ödemek için sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 15:21
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    Real Madrid, Kylian Mbappe için 2021'i bekliyor

    Real Madrid'in PSG forması giyen genç oyuncu Kylian Mbappe'ye olan ilgisi günden güne artmaya devam ediyor.

    İddialara göre Real Madrid, PSG ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek olan yıldız oyuncu için 2021'de harekete geçecek.

    150 MİLYON EURO

    Real Madrid, sözleşmesinin son senesine girecek olan Mbappe'yi bu kozu kullanarak yaklaşık 150 milyon euroya renklerine bağlamaya çalışacak.

    PSG kariyerinde 124 karşılaşmada 90 gol ve 51 asistle oynayan Mbappe için daha önce çıkan haberlerde de yıldız oyuncunun ayrılık isteğini yönetime ilettiği ifade edilmişti.

    Real Madrid, Kylian Mbappe için 2021 i bekliyor #1

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