Real Madrid, Kylian Mbappe'yi resmen duyurdu

Sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, transfer çalışmalarına hız verdi.
İspanyol ekibi son olarak Paris Saint-Germain forması giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.
Sözleşme 5 yıllık
Real Madrid'den yapılan açıklamada Mbappe'nin 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
İspanyol ekibi bu transfer için Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli ödemeyecek.
PSG'de 308 maçta 256 gol kaydetti
Paris Saint-Germain, 2017-2018 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kylian Mbappe'nin bonservisini 2018 yılında Monaco'dan 180 milyon euro bedelle almıştı.
Geride kalan 7 sezonda Paris Saint-Germain formasını 308 maçta giyen Mbappe, 256 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, 108 tane de asist yaptı.
Mbappe, Paris Saint-Germain ile 6 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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