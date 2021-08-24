Real Madrid, Mbappe transferinde sona yaklaştı

Neredeyse yılan hikayesine dönmek üzere olan Real Madrid-Mbappe buluşması, artık son viraja girdi.

Real Madrid, bu yazın en sükse transferine imza atmak için geri sayıma geçti.

Marca'nın verdiği habere göre Kylian Mbappe, PSG'nin tüm tekliflerine kamuoyu baskısına ve vaatlere rağmen geri adım atmadı ve artık Real Madrid'e hiç olmadığı kadar yakın durumda.

PSG’NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

RMC Sport'un haberine göre PSG, yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye 5+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak 22 yaşındaki Fransız yıldız bu teklifi kabul etmedi.

2022’DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Önceki günlerde de AS'ta çıkan haberde, Mbappe'nin 2022 yazında bitecek olan sözleşmesinin Florentino Perez tarafından bir koz olarak kullanıldığı ifade edilirken, Mbappe'nin kendisini sağlam tutması halinde bu yaz değilse de gelecek yaz mutlaka Real Madrid'e gideceği de dile getirilmişti.