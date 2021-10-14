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    Real Madrid, Rüdiger'e kanca attı

    Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Real Madrid, stoper bölgesi için adımlarını hızlandırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:49
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    Real Madrid, Rüdiger'e kanca attı

    Sergio Ramos ve Raphael Varane'ın ayrılmasının ardından stoper bölgesinde eksilen Real Madrid, bu bölgeye son olarak David Alaba takviyesi yapmıştı.

    Alaba ile Eder Militao'yu da elinde bulunduran Real Madrid, yine de yetersiz gördüğü bölge için bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

    2022 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    AS'ta yer alan habere göre başkent ekibi, Chelsea'de forma giyen Antonio Rudiger ile yakından ilgilenmeye başladı. Haberde, Real Madrid'in bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirebileceğinin de altı çizildi.

    Rüdiger'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

    Real Madrid, Rüdiger e kanca attı #1

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