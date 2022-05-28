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    Real Madrid, Tchouameni'nin transferini bitiriyor

    İspanyol devi Real Madrid, Monaco'nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yı kadrosuna katma çalışmalarında sona geldi.
    • 28.05.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 18:07
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    Real Madrid, Tchouameni'nin transferini bitiriyor

    İspanya La Liga'yı şampiyonlukla tamamlayan Real Madrid, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda.

    Başkent temsilcisi, ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak adı eflatun-beyazlılarla sürekli anılan Mbappe'nin takımı Paris Saint Germain ile yeni bir sözleşme imzalamasından sonra Real Madrid, gözünü Fransa Ligi'nin Monaco ekibine çevirdi.

    Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi istiyor

    Transfer döneminde büyük bir bütçesi olan eflatun-beyazlıların takımın adından söz ettiren oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

    Real Madrid, Tchouameni nin transferini bitiriyor #1

    Transfer çoktan bitmiş

    Fanatikte yer alan habere göre; 22 yaşındaki Fransız orta sahanın transferinin çoktan bitirildiği ve Şampiyonlar Ligi finali sonrası transferin duyurulacağı öğrenildi.

    Başka talipleri de bulunuyor

    Real Madrid'in 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek almak istediği oyuncuyu, Liverpool ve Paris Saint Germain gibi dünya devilerinin de yakından takip ettiği gelen diğer bilgiler arasında yer alıyor.

    50 müsabakada görev aldı

    Bu sezon Monaco ile tüm kulvarda 50 müsabakada forma terleten oyuncu 5 gol, 3 asist ile takımına katkı sağladı.

    Real Madrid, Tchouameni nin transferini bitiriyor #2


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