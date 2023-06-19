Real Madrid yeni golcüsü Joselu'yu resmen açıkladı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, İspanyol futbolcu Jose Luis Sanmartin Mato'yu (Joselu) kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol ekip, Joselu'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda Espanyol ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İspanyol futbolcunun salı günü basına ve taraftara tanıtılacağı öğrenildi.
Joselu, İspanya Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Real Madrid'de yetişti
20 yaşında Real Madrid akademisine katılan Joselu, İspanyol devin alt takımı Castilla'da iki sezon oynadı.
İspanyol fuutbolcu, Real Madrid A takımı ile ilk maçına ise 2011 yılında çıkmıştı.
Joselu, Espanyol formasını giydiği 2022/2023 sezonunda 38 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist kaydetti.